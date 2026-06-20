Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 20 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta