Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 20 de junio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

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Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

