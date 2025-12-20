Sábado, 20 de Diciembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

