Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este sábado 20 de diciembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 27%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13