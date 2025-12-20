Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 20 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 20 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

