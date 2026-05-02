Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

