Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara