Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 18 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

