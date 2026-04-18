Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 18 de abril informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá