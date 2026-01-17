Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 17 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 17 de enero informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

