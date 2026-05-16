Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México