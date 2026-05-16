Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 16 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

