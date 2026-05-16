Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 16 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 16 de mayo prevé que estará con algo de nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Domingo 17 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Cancún