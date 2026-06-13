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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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