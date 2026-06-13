Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala