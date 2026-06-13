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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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