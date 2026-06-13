Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 13 de junio informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México