Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 7 de enero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones