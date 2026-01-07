Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 7 de enero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá