Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 7 de enero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13