Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 7 de enero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Sábado 10 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 12 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 13 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

