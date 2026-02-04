Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa