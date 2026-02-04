Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

