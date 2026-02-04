Miércoles, 04 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones