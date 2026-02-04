Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 11 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos