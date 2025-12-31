Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 31 de diciembre informa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

