Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 31 de diciembre anticipa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15