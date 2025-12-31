Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara