Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

