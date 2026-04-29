Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tonalá