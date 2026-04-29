Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 29 de abril informa que estará con muy nuboso con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

