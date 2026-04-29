Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 29 de abril determina que estará con muy nuboso con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

