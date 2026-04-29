Miércoles, 29 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 29 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones