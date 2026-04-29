Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 29 de abril anticipa que estará con muy nuboso con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa