Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 29 de abril determina que estará con nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 11%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún