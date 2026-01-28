Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 28 de enero informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

