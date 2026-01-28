Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 28 de enero informa que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

