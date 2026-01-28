Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 28 de enero informa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 31 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 3 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá