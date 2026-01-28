Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 28 de enero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta