Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 28 de enero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 28 de enero prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 29 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 3 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

