Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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