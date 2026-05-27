Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 27 de mayo anticipa que estará con nubes con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 20%.Jueves 28 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Sábado 30 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey