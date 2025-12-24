Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 24 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

