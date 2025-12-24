Miércoles, 24 de Diciembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este miércoles 24 de diciembre prevé que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Lunes 29 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

