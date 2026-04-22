Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

