Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 22 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19Miércoles 29 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla