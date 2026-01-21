Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 21 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 21 de enero prevé que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque