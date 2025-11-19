Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey