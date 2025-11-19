Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 19 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 19 de noviembre determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

