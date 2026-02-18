Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 18 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 6%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 9

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

