Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 15 de abril prevé que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 12%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún