Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 15 de abril determina que estará con nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa