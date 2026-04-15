Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 15 de abril informa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 13%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala