Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 15 de abril informa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 13%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

