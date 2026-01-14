Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 14 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 14 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

