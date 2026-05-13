Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

