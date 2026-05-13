Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 13 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Cancún