Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla