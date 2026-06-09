Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque