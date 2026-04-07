Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 7 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.Miércoles 8 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque