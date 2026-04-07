Martes, 07 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 7 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 8 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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