Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 31 de marzo informa que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

