Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 31 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 31 de marzo determina que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

