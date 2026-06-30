Martes, 30 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 30 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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