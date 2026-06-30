Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este martes 30 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey