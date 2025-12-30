Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 30 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

