Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 3 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

