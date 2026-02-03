Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este martes 3 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque