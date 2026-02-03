Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 3 de febrero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

