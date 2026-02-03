Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 3 de febrero prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan