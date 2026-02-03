Martes, 03 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este martes 3 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones