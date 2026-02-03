Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este martes 3 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se informó, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

