Martes, 03 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este martes 3 de febrero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones