Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 3 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este martes 3 de febrero determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 2% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 9 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

