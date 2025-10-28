Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 28 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 28 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 4 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara