Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey