Martes, 28 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 28 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 28 de abril anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 2 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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